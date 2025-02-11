K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 109: Der weiße Teufel
22 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12
Ein Dealer wird erschlagen. Am Tatort finden die Kommissare die Tasche eines obdachlosen Junkies. Steckt er hinter der brutalen Tat? Von dem Verdächtigen fehlt jede Spur. Seine Eltern kennen den toten Dealer: Er ist ein Schulfreund ihres Sohnes und hat ihn an die Nadel gebracht. Die verzweifelten Eltern geben an, seit einem Jahr nichts von ihrem Sohn gehört zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1