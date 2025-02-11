Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der weiße Teufel

SAT.1Staffel 7Folge 109vom 11.02.2025
Folge 109: Der weiße Teufel

22 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12

Ein Dealer wird erschlagen. Am Tatort finden die Kommissare die Tasche eines obdachlosen Junkies. Steckt er hinter der brutalen Tat? Von dem Verdächtigen fehlt jede Spur. Seine Eltern kennen den toten Dealer: Er ist ein Schulfreund ihres Sohnes und hat ihn an die Nadel gebracht. Die verzweifelten Eltern geben an, seit einem Jahr nichts von ihrem Sohn gehört zu haben ...

SAT.1
