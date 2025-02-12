Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Den Tod vor Augen

SAT.1Staffel 7Folge 110vom 12.02.2025
Den Tod vor Augen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 110: Den Tod vor Augen

22 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Ein herzkranker Restaurator verschwindet. Blutspuren im Haus lassen auf ein Gewaltverbrechen schließen. Seine Ehefrau gerät unter Verdacht: Sie hat eine heimliche Affäre. Wollte sie ihren Mann loswerden und ein neues Leben beginnen? Im Safe des Restaurators findet Alexandra Rietz einen gefälschten Pass und Bankunterlagen eines prall gefüllten Kontos in Liechtenstein. Bevor sie ihre Kollegen informieren kann, wird sie niedergeschlagen ...

