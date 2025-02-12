K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 112: Mörder unter sich
23 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Ein junger Mann wird grausam ermordet. Der Täter schießt ihm mitten ins Gesicht! In seiner Wohnung finden die Kommissare verstecktes Diebesgut. Hat der Täter danach gesucht und wurde von dem Opfer überrascht? Die Schwester des Toten ist geschockt: Seit dem Tod des Vaters hat sie nur noch ihren Bruder. Aus alten Akten geht hervor, dass der Vater unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
