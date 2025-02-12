Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 7Folge 112vom 12.02.2025
23 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Ein junger Mann wird grausam ermordet. Der Täter schießt ihm mitten ins Gesicht! In seiner Wohnung finden die Kommissare verstecktes Diebesgut. Hat der Täter danach gesucht und wurde von dem Opfer überrascht? Die Schwester des Toten ist geschockt: Seit dem Tod des Vaters hat sie nur noch ihren Bruder. Aus alten Akten geht hervor, dass der Vater unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist ...

SAT.1
