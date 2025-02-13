Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 7Folge 113vom 13.02.2025
23 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12

Ein Routineeinsatz eskaliert: Im Kofferraum eines Wagens finden die Kommissare Sprengstoff. Der Besitzer des Autos kann mit der explosiven Ladung fliehen. Kommissar Naseband nimmt die Verfolgung auf und verschwindet kurz darauf spurlos. Seine Kollegen sind in großer Sorge. Dann erfahren sie, dass der Flüchtige ein verdeckter Ermittler ist und sich in eine hochkriminelle Bande eingeschleust hat.

