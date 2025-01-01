Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Jäger und Gejagte (2)

SAT.1Staffel 7Folge 115
Jäger und Gejagte (2)

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 115: Jäger und Gejagte (2)

22 Min.Ab 12

Drei Schwerverbrecher können während eines Gefangenentransportes fliehen. Ihr Fluchthelfer: ein JVA-Beamter! Er hat die Männer befreit und seine beiden Kollegen niedergeschossen. Die Häftlinge haben ihm dafür Geld aus einem damaligen Banküberfall versprochen. Den Kommissaren Rietz und Ritter gelingt es, die Flüchtigen auf dem Weg zu der versteckten Beute aufzuspüren ...

