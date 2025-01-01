K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 120: Tödliches Indiz
23 Min.Ab 12
Als eine Tankstelle überfallen wird, eröffnet der bewaffnete Täter scheinbar grundlos das Feuer und tötet ein junges Mädchen. Geistesgegenwärtig reagiert der Tankwart und erschießt den Täter in Notwehr. Bei den Ermittlungen kommen die Kommissare jedoch nicht weiter: Der Täter stammt aus reichem Haus und hatte eine rosige Zukunft vor sich. Als die Kommissare das nähere Umfeld des toten Mädchens überprüfen, stoßen sie auf ein interessantes Detail: Täter und Opfer kannten sich.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1