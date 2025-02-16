Du entkommst mir nichtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 122: Du entkommst mir nicht
22 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12
Ein völlig verwirrtes Mädchen steht vor der Tür eines wildfremden Mannes. Als sie ihn um Hilfe anfleht, bricht sie auch schon zusammen. Die Kommissare decken die Geschichte des Mädchens auf: Nachdem sie von einem Autofahrer mitgenommen worden ist, hat dieser sie im Wald vergewaltigt und versucht, sie zu töten. Sie ist jedoch nicht sein einziges Opfer: Ihre beste Freundin befindet sich noch in seiner Gewalt. Im Wettlauf gegen die Zeit fahnden die Kommissare nach dem Täter.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1