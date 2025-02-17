Verzweifelter LiebesbeweisJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 128: Verzweifelter Liebesbeweis
22 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
Tatort: Milieu. Als eine Prostituierte tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf einen Stammfreier - dafür sorgen ihre Kolleginnen. Die Tote soll ihn gnadenlos abgezockt haben. Als die Kommissare den verheirateten Mann zur Rede stellen, bekommen sie eine entscheidende Information: Die Prostituierte wollte aussteigen, da sie von ihm schwanger war. Musste sie wegen ihrer Schwangerschaft und dem damit verbundenen Ausstieg sterben?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1