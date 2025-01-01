K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 133: Den Tod im Körper
22 Min.Ab 12
Ein Anschlag im Gericht hätte den Richter beinahe sein Leben gekostet. Kurz darauf ist der Täter selbst tot - vergiftet durch eine mysteriöse Wunde am Arm. Die einzige Verbindung zwischen den beiden Männern ist der Vater eines Verurteilten. Er will seinen Sohn unter allen Umständen aus dem Gefängnis bekommen. Als ein Kollege der Kommissare mit der gleichen Wunde am Arm vergiftet wird, steht fest: Der Vater missbraucht sein medizinisches Wissen für einen blutigen Rachefeldzug ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1