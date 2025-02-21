Entführt aus dem KinderzimmerJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 142: Entführt aus dem Kinderzimmer
22 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12
Die Pflegekinder eines Ehepaares sind spurlos aus ihrem Kinderzimmer verschwunden. Fehlende Einbruchsspuren und keinerlei Hinweise auf einen möglichen Entführer erschweren den Ermittlern die Arbeit. Die leibliche Mutter hat mit der Entführung nichts zu tun, da sie wegen eines Banküberfalls im Gefängnis sitzt. Als schließlich doch ein Erpresserschreiben die Pflegefamilie erreicht, gerät der leibliche Vater der beiden Kinder schnell ins Visier der Ermittlungen ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
