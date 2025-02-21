Zum Inhalt springenBarrierefrei
Entführt aus dem Kinderzimmer

SAT.1Staffel 7Folge 142vom 21.02.2025
22 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12

Die Pflegekinder eines Ehepaares sind spurlos aus ihrem Kinderzimmer verschwunden. Fehlende Einbruchsspuren und keinerlei Hinweise auf einen möglichen Entführer erschweren den Ermittlern die Arbeit. Die leibliche Mutter hat mit der Entführung nichts zu tun, da sie wegen eines Banküberfalls im Gefängnis sitzt. Als schließlich doch ein Erpresserschreiben die Pflegefamilie erreicht, gerät der leibliche Vater der beiden Kinder schnell ins Visier der Ermittlungen ...

