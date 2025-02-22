Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 145vom 22.02.2025
Todsünde Neid

Folge 145: Todsünde Neid

22 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Ein Mädchen wird verschleppt. Der Kidnapper glaubt, dass er die Tochter eines reichen Unternehmers entführt hat. Doch er hat deren eineiige Zwillingsschwester in seiner Gewalt, die in ärmlichen Verhältnissen lebt. Als der Unternehmer bemerkt, dass es sich bei der Entführten nicht um seine Tochter handelt, manipuliert er die Geldübergabe und bringt das entführte Mädchen in tödliche Gefahr ...

