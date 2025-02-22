K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 145: Todsünde Neid
22 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Ein Mädchen wird verschleppt. Der Kidnapper glaubt, dass er die Tochter eines reichen Unternehmers entführt hat. Doch er hat deren eineiige Zwillingsschwester in seiner Gewalt, die in ärmlichen Verhältnissen lebt. Als der Unternehmer bemerkt, dass es sich bei der Entführten nicht um seine Tochter handelt, manipuliert er die Geldübergabe und bringt das entführte Mädchen in tödliche Gefahr ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1