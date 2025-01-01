Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 7Folge 149
Folge 149: Gestohlene Liebe

23 Min.Ab 12

Ein Entführer fordert 250.000 Euro Lösegeld für eine junge Frau, nachdem er sie aus der Villa ihrer Eltern verschleppt hat. Er droht sie zu töten, würden ihre Eltern nicht auf seine Forderungen eingehen. Bei der Übergabe kommt es dann zu einem dramatischen Vorfall: Der Vater des Entführungsopfers dreht durch und erschießt den Geiselnehmer. Jetzt kann ihnen niemand mehr sagen, wo sich das Mädchen befindet. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

