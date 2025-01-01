Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mauer des Schweigens

SAT.1Staffel 7Folge 150
Mauer des Schweigens

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 150: Mauer des Schweigens

22 Min.Ab 12

Als eine Frau am helllichten Tag vor einem Wohnblock erstochen wird, stoßen die Kommissare bei ihrer Suche nach Zeugen auf eine Mauer des Schweigens. Angeblich hat niemand etwas gesehen. Doch dann verrät sich einer der Bewohner. Der verheiratete Mann zieht den Verdacht der Ermittler auf sich, da er eine Affäre mit dem Opfer hatte, aus der eine Schwangerschaft resultierte. War das der Grund? Als eine neue Zeugin auftaucht, bewegen sich die Ermittlungen in eine neue Richtung ...

SAT.1
