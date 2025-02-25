K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 153: Mörderische Absichten
22 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Zwei Verbrechen beschäftigen die Kommissare: Ein 18-jähriges Mädchen ist entführt worden und in der Pension ihrer Mutter wird zur gleichen Zeit ein Mann mit Blausäure vergiftet. Augenscheinlich besteht kein Zusammenhang zwischen den beiden Verbrechen, doch die Kommissare glauben nicht an einen Zufall. Dann stellt sich heraus, dass das Mädchen tatsächlich als Schachfigur in einem perfekt inszenierten tödlichen Spiel missbraucht wurde ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1