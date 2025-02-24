Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Verbindung

SAT.1Staffel 7Folge 155vom 24.02.2025
Tödliche Verbindung

Tödliche VerbindungJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 155: Tödliche Verbindung

23 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12

Der Chef eines Callcenters findet im Kofferraum seines Autos einen toten Mitarbeiter. Dass er unschuldig ist, nehmen ihm die Kommissare nicht ab. Bei den Ermittlungen stoßen sie auf dubiose Machenschaften des Callcenters und schleusen Kommissar Ritter verdeckt ein. Er bekommt als Insider alle Gerüchte über den Tod des Call-Agenten zu hören. Die Spekulationen unter den Kollegen reißen nicht ab - bis sich eine Mitarbeiterin zu weit aus dem Fenster lehnt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen