K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 156: Folgenschwerer Überfall
23 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Als ein Unternehmer beim Sex mit seiner Sekretärin auf einem Parkplatz erschossen wird, fällt der Verdacht schnell auf seine Ehefrau. Wollte sie so an das Erbe ihres untreuen Mannes kommen? Doch die gefundene Patrone identifiziert die Tatwaffe eindeutig: Der Schuss soll aus der Dienstwaffe von Kommissar Naseband abgegeben worden sein. Seine Dienstwaffe wurde jedoch am Vortag bei einem Zwischenfall mit einem amerikanischen Kripobeamten entwendet. Hat er etwas damit zu tun?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
