K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 7Folge 160
Folge 160: Durchgeknallt

23 Min.Ab 12

Ein entflohener Serientäter hat es ausschließlich auf Prostituierte abgesehen. Zudem beginnt er ein gefährliches Spiel mit Kommissar Naseband, indem er ihm ein Rätsel aufgibt, wo wohl das nächste Opfer aufzufinden sei. Naseband kann das Rätsel zwar lösen, kommt aber dennoch zu spät - die Prostituierte ist tot. Als sich der Täter zu einem neuen Spiel meldet, ändern sich die Spielregeln: Diesmal soll Kommissar Naseband das Opfer sein ...

