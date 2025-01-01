K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 21: Papas kleiner Liebling
22 Min.Ab 12
Eine 18-jährige Schülerin wird im Haus ihrer Eltern erstochen. Unter Verdacht gerät ihr Ex-Freund: Er ist nämlich seit der Tatnacht verschwunden. Laut Obduktion hatte die junge Frau kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr. Hat ihr Ex-Freund sie beim Sex mit einem anderen Mann überrascht und aus Eifersucht getötet? Die Fahndung nach dem Verdächtigen ist erfolgreich, aber für die Tatzeit hat er ein wasserdichtes Alibi ...
