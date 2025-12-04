Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sein letzter Film

SAT.1Staffel 7Folge 26vom 04.12.2025
Sein letzter Film

Sein letzter FilmJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 26: Sein letzter Film

22 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Ein Jugendlicher stürzt von einem Hochhausdach 30 Meter in die Tiefe. Die Ermittlungen ergeben - kein Unfall, sondern Mord! Auf dem Handy des Opfers finden die Kommissare ein schockierendes Gewaltvideo: Darauf ist zu erkennen, wie der Jugendliche einen anderen Jungen misshandelt. Hat sich das Opfer gerächt? Dann taucht ein Handyvideo auf, das den Getöteten beim Sex mit der Freundin seines besten Freundes zeigt. Der will von der Affäre nichts gewusst haben ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen