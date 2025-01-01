K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 32: Mörderischer Fall
23 Min.Ab 12
Als der Geschäftsführer einer Kletterhalle von einem Hochhaus gestoßen wird, gerät ein Kletterlehrer unter Verdacht - seine Frau hatte eine Affäre mit dem Geschäftsführer. Doch dann finden die Kommissare in der Wohnung des Toten ein Zugticket für ein romantisches Wochenende zu zweit - mit einer anderen Frau ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1