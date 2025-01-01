Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderischer Fall

SAT.1Staffel 7Folge 32
Mörderischer Fall

Mörderischer FallJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 32: Mörderischer Fall

23 Min.Ab 12

Als der Geschäftsführer einer Kletterhalle von einem Hochhaus gestoßen wird, gerät ein Kletterlehrer unter Verdacht - seine Frau hatte eine Affäre mit dem Geschäftsführer. Doch dann finden die Kommissare in der Wohnung des Toten ein Zugticket für ein romantisches Wochenende zu zweit - mit einer anderen Frau ...

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

