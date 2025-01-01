K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 33: Mutterliebe bis in den Tod
22 Min.Ab 12
Ein 19-jähriges Mädchen wird vergewaltigt und zu Tode geprügelt. Zuvor war sie in einer Diskothek, wo sie laut Zeugenaussagen mit einem Stammgast geflirtet haben soll. In der Wohnung des Verdächtigen findet sich DNA der Toten. Der Mann gesteht, sie mit nach Hause genommen zu haben - zusammen mit einem Freund. An mehr könne er sich nicht erinnern ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1