K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 39: Zwei sind zwei zuviel
23 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Der Inhaber eines Fitnessstudios wird tot aufgefunden - erstickt unter der Last einer schweren Langhantel. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als Mord. An der Leiche werden DNA-Spuren eines Landwirtes gesichert. Die Ermittlungen ergeben, dass er und der Tote für ein- und denselben Sohn Unterhalt gezahlt haben ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1