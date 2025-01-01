K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 42: Alles aus Liebe
23 Min.Ab 12
Zwei junge Schauspielerinnen werden erschossen - sie waren die Erst- und Zweitbesetzung für eine großartige Filmrolle. Eine Kollegin erhält eine Botschaft vom Mörder: Er habe alles aus Liebe zu ihr getan. Und tatsächlich: Durch die beiden Morde bekommt die junge Frau die Hauptrolle im Film. Doch damit nicht genug: Der Killer entpuppt sich zudem als verrückter Stalker ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1