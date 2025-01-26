Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sieben tote Jahre

SAT.1Staffel 7Folge 50vom 26.01.2025
Sieben tote Jahre

Sieben tote JahreJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 50: Sieben tote Jahre

23 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Grausame Entdeckung in einem Wohngebiet: Eine Anwohnerin meldet, dass aus dem Heck eines geparkten Wagens Blut tropft. Die Kommissare öffnen gemeinsam mit dem Halter den Kofferraum. Der Mann traut seinen Augen nicht: Darin liegt die Leiche seiner vor sieben Jahren verschwundenen Ehefrau! Sie soll bei einer Bergwanderung umgekommen sein, ihre Leiche wurde aber nie gefunden. Die Obduktion ergibt: Sie ist erst seit ein paar Stunden tot. Wo war die Frau die letzten sieben Jahre?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen