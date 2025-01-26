Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Im Angesicht des Todes

SAT.1Staffel 7Folge 51vom 26.01.2025
Im Angesicht des Todes

Im Angesicht des TodesJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 51: Im Angesicht des Todes

23 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Im Wald wird ein grausiger Fund gemacht: eine Foltervorrichtung und ein leeres Grab. Ein erster Hinweis führt die Kommissare in eine Schrebergartensiedlung. Unter den Kleingärtnern herrscht Streit und schon bald verdächtigen sich die Nachbarn gegenseitig, einen Mord geplant zu haben. Was die Kommissare nicht wissen: Der wahre Täter plant ein zweites Grab, um sein schreckliches Vorhaben in die Tat umzusetzen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen