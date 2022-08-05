K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 54: Taxifahrt in den Tod
23 Min.Folge vom 05.08.2022Ab 12
Ein Mann findet die blutverschmierte Leiche seiner Ehefrau in deren gemeinsamem Haus. Alles deutet auf einen Raubmord hin, denn mehrere Gegenstände wurden gestohlen. Doch der Ehemann ist sich sicher.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1