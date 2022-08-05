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K 11 - Kommissare im Einsatz

Unerfüllte Liebe

SAT.1Staffel 7Folge 55vom 05.08.2022
Unerfüllte Liebe

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 55: Unerfüllte Liebe

22 Min.Folge vom 05.08.2022Ab 12

Eine Koma-Patientin stirbt auf der Intensivstation an einer Giftspritze - eine Ärztin gerät unter Verdacht. Doch diese wiederum verdächtigt den drogenabhängigen Stiefsohn der Toten. Hat er wirklich die Tat begangen, um seine Drogensucht zu finanzieren?

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