Unerfüllte Liebe

SAT.1Staffel 7Folge 55vom 26.01.2025
Folge 55: Unerfüllte Liebe

22 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Eine Koma-Patientin stirbt auf der Intensivstation an einer Giftspritze - eine Ärztin gerät unter Verdacht. Doch diese wiederum verdächtigt den drogenabhängigen Stiefsohn der Toten. Hat er wirklich die Tat begangen, um seine Drogensucht zu finanzieren? Als die Kommissare herausfinden, dass das Opfer eine Affäre hatte, sind sie dem wahren Täter ganz nahe ...

SAT.1
