K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 56: Liebe unter Frauen
23 Min.Folge vom 05.08.2022Ab 12
Eine schwangere Frau wird tot in einem Möbelhaus gefunden - alles deutet auf Selbstmord hin. Doch die Obduktion belegt: Sie starb nicht in dem Möbelhaus, sondern ist ertrunken, denn in ihrem Magen finden sich Reste eines Badezusatzes.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1