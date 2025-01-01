K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 57: Der Hauch des Todes
22 Min.Ab 12
Eine Frau liegt vergewaltigt und erwürgt in ihrer Wohnung. Vieles deutet auf einen Serientäter hin, denn die Tote ist bereits die vierte Frau, die auf ähnliche Weise umgebracht wurde. Eines ist auffällig: Bei den verschiedenen Zeugenaussagen wurde immer der Lieferwagen einer Kurierfirma vor den jeweiligen Wohnhäusern der Toten gesehen. Kurze Zeit später schlägt der Täter erneut zu, doch diesmal überlebt sein Opfer ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1