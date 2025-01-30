Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tag der Abrechnung

SAT.1Staffel 7Folge 66vom 30.01.2025
Folge 66: Tag der Abrechnung

23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Die Chefin einer Versicherung wird in ihrem Büro hingerichtet, kurz darauf erschießt der Täter einen Speditions-Inhaber auf offener Straße. Mit Hilfe von Zeugen kann ein Phantombild erstellt werden - es handelt sich offenbar um einen Mann, dessen Mutter vor Kurzem an Krebs gestorben ist. Die Schuld gibt er der Versicherung, weil sie die gewünschte Therapie verweigert hat. Das zweite Opfer war der ehemalige Chef des Schützen ...

