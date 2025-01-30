Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Stellas Nacht

SAT.1Staffel 7Folge 67vom 30.01.2025
Stellas Nacht

Stellas NachtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 67: Stellas Nacht

22 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Unheimliches Geständnis in einer nächtlichen Radiosendung: Ein Anrufer behauptet, eine Frau umgebracht zu haben. Zunächst tappen die Kommissare völlig im Dunkeln, denn der Mann hat lediglich den Vornamen seines Opfers genannt. Hat der Anrufer tatsächlich jemanden getötet? Als schließlich die Leiche gefunden wird, kündigt der Mann in der Radiosendung einen zweiten Mord an. Können die Kommissare den Verrückten rechtzeitig finden?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen