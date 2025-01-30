K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Stellas Nacht
22 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Unheimliches Geständnis in einer nächtlichen Radiosendung: Ein Anrufer behauptet, eine Frau umgebracht zu haben. Zunächst tappen die Kommissare völlig im Dunkeln, denn der Mann hat lediglich den Vornamen seines Opfers genannt. Hat der Anrufer tatsächlich jemanden getötet? Als schließlich die Leiche gefunden wird, kündigt der Mann in der Radiosendung einen zweiten Mord an. Können die Kommissare den Verrückten rechtzeitig finden?
