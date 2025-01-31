Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexgeheimnis eines Fußballteams

SAT.1Staffel 7Folge 70vom 31.01.2025
Sexgeheimnis eines Fußballteams

Sexgeheimnis eines FußballteamsJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 70: Sexgeheimnis eines Fußballteams

23 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12

Als ein Fußballer erstochen wird, verdächtigen seine Teamkollegen einen afrikanischen Studenten, der im Vereinsheim putzt. Der junge Mann hatte aufgrund seiner Herkunft Probleme mit einigen Spielern. Kurz darauf erhält der beste Freund des Toten eine mörderische Videobotschaft: Auch er soll sterben, wenn er nicht gesteht. Doch was soll er gestehen? Während der fieberhaften Suche nach dem Täter schlägt dieser erneut zu: Ein weiterer Mitspieler des Teams wurde im Wald gefunden ...

