K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache eines Toten

SAT.1Staffel 7Folge 76vom 02.02.2025
22 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine deutsche Spendenorganisation wegen krimineller Machenschaften. Der Geschäftsführer soll jahrelang Spenden für die Dritte Welt auf sein Schweizer Konto überwiesen haben. Kurz darauf wird der Mann in seinem Haus mit einem Giftpfeil ermordet. Als am Tatort Spuren seines Geschäftspartners gefunden werden, scheint die Sache klar: Der Verdächtige züchtet giftige Pflanzen und ist ein geübter Pfeilschütze ...

