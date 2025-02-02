K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 78: Der Racheengel
23 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Ein Drogendealer hat sich in einem Stundenhotel den goldenen Schuss gesetzt. Zunächst scheint es kein Fall für die Kommissare zu sein, doch einen Tag später gibt es wieder eine männliche Leiche in dem gleichen Stundenhotel. Diesmal handelt es sich um einen Drogenkurier, auch er hat sich tot gespritzt. Beide Männer waren in Begleitung einer mysteriösen Unbekannten in dem Hotel abgestiegen ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1