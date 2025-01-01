K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 80: Ein Toter zu viel
22 Min.Ab 12
Zwei Männer werden nachts in einem Hotel erschossen, ein Zeuge fotografiert den mutmaßlichen Täter mit seinem Handy. Die Jagd nach dem Mörder beginnt. Bei seiner Festnahme beteuert der Mann seine Unschuld - die Kommissare glauben ihm nicht. Doch dann wird er von dem wahren Täter entführt ...
