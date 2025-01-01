Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein Toter zu viel

SAT.1Staffel 7Folge 80
Ein Toter zu viel

Folge 80: Ein Toter zu viel

22 Min.Ab 12

Zwei Männer werden nachts in einem Hotel erschossen, ein Zeuge fotografiert den mutmaßlichen Täter mit seinem Handy. Die Jagd nach dem Mörder beginnt. Bei seiner Festnahme beteuert der Mann seine Unschuld - die Kommissare glauben ihm nicht. Doch dann wird er von dem wahren Täter entführt ...

SAT.1
