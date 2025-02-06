Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 89vom 06.02.2025
Folge 89: Die Kunst zu sterben

23 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12

Als ein junger Maler tot aufgefunden wird, steigern seine Werke schlagartig ihren Verkaufswert. Der Lebensgefährte gerät unter Verdacht, er macht jetzt mit dem Verkauf der Bilder hohe Gewinne. Aber die Beweise gegen ihn reichen nicht aus. Kommissar Grass ermittelt verdeckt in der Kunstszene und steht plötzlich einem Killer gegenüber, der vor nichts zurückschreckt ...

SAT.1
