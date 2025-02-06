K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 89: Die Kunst zu sterben
23 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Als ein junger Maler tot aufgefunden wird, steigern seine Werke schlagartig ihren Verkaufswert. Der Lebensgefährte gerät unter Verdacht, er macht jetzt mit dem Verkauf der Bilder hohe Gewinne. Aber die Beweise gegen ihn reichen nicht aus. Kommissar Grass ermittelt verdeckt in der Kunstszene und steht plötzlich einem Killer gegenüber, der vor nichts zurückschreckt ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1