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K 11 - Kommissare im Einsatz

Showdown im K 11

SAT.1Staffel 8Folge 100vom 14.01.2022
Showdown im K 11

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 100: Showdown im K 11

23 Min.Folge vom 14.01.2022Ab 12

Der Albtraum des K11 ist wahr geworden: Christian Röckel und Lisa Zahn sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Der Ex-Drogenboss und die ehemalige Geliebte von Michael Naseband haben nur noch ein Ziel - Rache am K 11!

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