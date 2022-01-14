K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 100: Showdown im K 11
23 Min.Folge vom 14.01.2022Ab 12
Der Albtraum des K11 ist wahr geworden: Christian Röckel und Lisa Zahn sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Der Ex-Drogenboss und die ehemalige Geliebte von Michael Naseband haben nur noch ein Ziel - Rache am K 11!
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1