K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 100: Showdown im K 11
23 Min.Ab 12
Der Albtraum des K11 ist wahr geworden: Christian Röckel und Lisa Zahn sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Der Ex-Drogenboss und die ehemalige Geliebte von Michael Naseband haben nur noch ein Ziel - Rache am K 11! Ein letzter Showdown im Kommissariat scheint unausweichlich. Entweder schaffen es die Kommissare, Röckel und Zahn ein für alle Mal das Handwerk zu legen, oder sie werden mit dem Leben bezahlen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
