K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 105: Zahltag
22 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12
Ein reicher Geschäftsmann wird erschossen. Und ein bankrotter Getränkehändler begleicht überraschend seine längst überfälligen Schulden bei einem Kredithai. Das Motiv und alle Indizien sprechen gegen den Verdächtigen. Hat der verzweifelte Mann aus finanzieller Not einen Mord begangen? Er beteuert seine Unschuld. Doch woher hatte er dann das Geld für die Raten?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1