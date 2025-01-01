K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Der tote Bote
23 Min.Ab 12
Eine routinemäßige Verkehrskontrolle wird dem Motorradpolizist Thomas S. zum Verhängnis. Ohne Vorwarnung geben die unbekannten Täter Schüsse auf den zweifachen Familienvater ab und verfrachten ihn in den Kofferraum. Die Kommissare versuchen fieberhaft, den schwer verletzten Mann zu finden. Aber die Zeit arbeitet gegen sie. Was hat der Polizist gesehen, dass er dafür sterben musste?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1