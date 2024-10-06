Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Sternchens

SAT.1Staffel 8Folge 108vom 06.10.2024
Tod eines Sternchens

Tod eines Sternchens

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 108: Tod eines Sternchens

22 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Ein adliges Popsternchen wird in einer Hotel-Suite unter der Dusche ermordet. Kurz zuvor war ein Stalker nach einem Konzert in ihre Garderobe eingedrungen. Als die Kommissare den Verdächtigen festnehmen wollen, verursacht er auf seiner Flucht einen Unfall und stirbt. Tragischerweise stellt sich erst danach heraus, dass er die Tat nicht begangen haben kann. Der Verdacht fällt nun auf die adlige Verwandtschaft des Opfers.

