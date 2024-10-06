K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 110: Tatort Baustelle
23 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Ein Bauarbeiter fällt vom Dach eines Rohbaus. Was zunächst nach einem Unfall aussieht, entpuppt sich als feiger Mord. Pikantes Detail der Ermittlungen: Der Tote war homosexuell, seine Kollegen waren Schwulenhasser. Die Suche nach dem Mörder führt die Kommissare in einen Sumpf aus Hass und Vorurteilen.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
