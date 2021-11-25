Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mordslügen

SAT.1Staffel 8Folge 111vom 25.11.2021
Mordslügen

MordslügenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 111: Mordslügen

23 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12

Fantasie oder Realität? Ein Junge will einen Mord beobachtet haben. Das Heikle an der Sache: Der Mörder soll der verhasste Verlobte seiner Mutter sein. Der Junge selbst gilt als notorischer Lügner. Ohne Leiche und Spuren fällt es auch den Kommissaren schwer, ihm zu glauben. Als das angebliche Opfer sich bei den Kommissaren meldet, scheint alles klar zu sein: Der Junge hat gelogen. Doch der Schein trügt und der Junge verschwindet spurlos ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen