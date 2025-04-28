Mord im Hartz IV-GhettoJetzt kostenlos streamen
Folge 112: Mord im Hartz IV-Ghetto
23 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12
Mitten in der Nacht fallen Schüsse in einem Plattenbau. Außer einer Blutlache gibt es keine Hinweise. Niemand will etwas gehört oder gesehen haben. Doch der 18-jährige Timo ist seitdem spurlos verschwunden. Der Teenager ist vorbestraft und Mitglied einer Jugendgang. Die Kommissare sind sich nicht sicher: Ist der Junge Opfer oder Täter? Dann taucht eine weitere Leiche auf ...
