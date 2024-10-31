Mörderische RockergangJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 113: Mörderische Rockergang
22 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Eine Prostituierte verschwindet spurlos. Die Mitglieder einer kriminellen Rockergang geraten ins Visier der Kommissare. Gegen die Gang laufen bereits Ermittlungen wegen Drogen- und Menschenhandels. Haben sie das junge Mädchen aus dem Bordell verschleppt? Kommissar Grass ermittelt verdeckt im Bordell der Vermissten. Doch seine Tarnung fliegt auf. Die Aktion endet in einer blutigen Schießerei und die Rocker können entkommen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1