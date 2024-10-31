Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Rockergang

SAT.1Staffel 8Folge 113vom 31.10.2024
Mörderische Rockergang

Mörderische RockergangJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 113: Mörderische Rockergang

22 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12

Eine Prostituierte verschwindet spurlos. Die Mitglieder einer kriminellen Rockergang geraten ins Visier der Kommissare. Gegen die Gang laufen bereits Ermittlungen wegen Drogen- und Menschenhandels. Haben sie das junge Mädchen aus dem Bordell verschleppt? Kommissar Grass ermittelt verdeckt im Bordell der Vermissten. Doch seine Tarnung fliegt auf. Die Aktion endet in einer blutigen Schießerei und die Rocker können entkommen.

