K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 115: Blutiger Babyraub
23 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Ein Mann meldet seine hochschwangere Ehefrau als vermisst. Kurz darauf müssen die Kommissare eine furchtbare Entdeckung machen: Der Frau wurde in einem Hotelzimmer das Baby aus dem Leib operiert. Die Mutter kämpft im Krankenhaus um ihr Leben. Von dem Kind fehlt jede Spur. Niemand weiß, ob es überhaupt noch lebt. Wer steckt hinter der furchtbaren Tat?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1