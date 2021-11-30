Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 118vom 30.11.2021
23 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 12

Ein muslimisches Mädchen wird brutal niedergestochen. Die Tote hütete ein Geheimnis: sie war schwanger. Während der Suche nach dem Vater gerät der jähzornige Bruder des Opfers unter Verdacht. In seinen Augen hat die Tote die Familienehre befleckt. Hat er aus falscher Scham seine eigene Schwester getötet?

