K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 118: Tödliches Geheimnis
23 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Ein muslimisches Mädchen wird brutal niedergestochen. Die Tote hütete ein Geheimnis: sie war schwanger. Während der Suche nach dem Vater gerät der jähzornige Bruder des Opfers unter Verdacht. In seinen Augen hat die Tote die Familienehre befleckt. Hat er aus falscher Scham seine eigene Schwester getötet?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1