K 11 - Kommissare im Einsatz

Schuldgefühle

SAT.1Staffel 8Folge 121vom 13.11.2024
Schuldgefühle

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 121: Schuldgefühle

23 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12

Auf einem abgelegenen Parkplatz wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie wurde zuvor brutal vergewaltigt. Für die verzweifelte Mutter ein Schock. Voller Selbstvorwürfe setzt sie ihre ganze Hoffnung in die Kommissare. Können sie den Mörder und Vergewaltiger der Frau fassen?

